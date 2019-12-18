Облвласти: без согласования с Еврейской общиной стройки у памятника в Янтарном не будет

Проект гостиничного комплекса с апартаментами и фитнес-клубом в Янтарном на склоне у памятника жертвам Холокоста не будет утверждён без согласования с Еврейской общиной, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе правительства Калининградской области. Пока инвестор не согласует строительство с общиной, стройки не будет, подчеркнули в правительстве. Это касается и предложенного переноса памятника.



Во вторник, 17 декабря, на градостроительном совете в правительстве представили концепцию многоуровневого гостиничного комплекса с таун-хаусами, апартаментами, бассейном и фитнес-центром. Комплекс планируют построить в Янтарном на склоне на месте ресторана «Галера» рядом с памятником жертвам Холокоста.

Инвестор намерен связать гостиничный комплекс с существующим мемориалом. В частности, он хочет открыть при комплексе музей и Еврейский культурный центр.

Участники градостроительного совета в целом одобрили архитектурный проект, хотя их смутило соседство гостиницы и мемориала. В том числе прозвучало предложение передвинуть памятник, но инвестор выступил против.