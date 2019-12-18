Власти хотят ограничить высоту застройки в центре Калининграда семью этажами

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Этажность строительства в Калининграде планируется ограничить семью этажами в центральной части города и девятью этажами в других его районах. Строить здания более высокой этажности можно будет с разрешения градостроительного совета. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил в ходе своей пресс-конференции в среду, 18 декабря.

«Мы приняли решение (сейчас готовятся поправки в Генплан) — в пределах вального кольца Кенигсберга в городе Калининграде выше семи этажей строить будет нельзя. Если только нет какого-то отдельного специального разрешения градостроительного совета, — сказал глава региона. — Процедура [получения] такого разрешения будет детально прописана, понятно, что она будет с общественностью обсуждаться. То есть семь этажей, не выше, в пределах первого вального кольца. Девять этажей, не выше, вообще в принципе в городе Калининграде, за исключением решений, которые будет принимать градостроительнй совет. Эти решения должны подразумевать под собой вопросы социальной и транспортной инфраструктуры».

Проект изменений для Генерального плана Калининграда уже разработан. Он в том числе предусматривает увеличение площади зеленых зон в городе почти на 100 гектаров. По словам главы региона, проект стал «результатом дискуссии» общественников и властей.

Публичные слушания по проекту изменений Генплана состоятся 27 декабря.


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