Крупин о школе на Артиллерийской: подрядчик игнорировал наши советы

Нового подрядчика для строительства школы на ул. Артиллерийской в Калининграде планируют искать в январе-феврале, заявил глава комитета территориального развития и строительства администрации Артур Крупин.



«Очень сложная задача перед нами будет стоять в 2020 году — завершить строительство школы на ул. Артиллерийской. Знаете, что мы с подрядчиком расторгли [контракт] и в январе-феврале, новые конкурсные процедуры. Мы надеемся себе, конечно, в партнеры для завершения этого объекта получить более достойного подрядчика, который справится с поставленной задачей», — сказал он.

Чиновник сообщил, что из-за существенного нарушения сроков исполнения контракта власти пришли к выводу, что «с этим подрядчиком перспектив нет и такими темпами в 2020 году объект завершить не получится». В итоге в середине декабря контракт с «Артелью» был расторгнут.

«Вины заказчика нет. Заказчик и все городские структуры приложили максимум усилий для того, чтобы создать комфортные условия для работы этому подрядчику, однако они даже не то что не воспользовались, а наоборот, усугубили ситуацию на объекте, игнорировали наши профессиональные советы, и это привело к тому, что мы с ними расстались», — подчеркнул Крупин.

На объекте сейчас частично выполнены работы по подвалу, первому этажу, построена часть инженерных коммуникаций и установлена котельная. Стоит задача ввести школу в 2020 году. «Это будет сложно, но мы будем очень стараться», — добавил чиновник.

«Это все делалось руками калининградских субподрядчиков. У нас сейчас очень сложная задача в том числе правовыми методами рассчитаться с субподрядчиками», — подытожил он.

Напомним, в конце ноября стало известно, что горвласти в одностороннем порядке расторгают с подрядчиком контракт на строительство школы на ул. Артиллерийской. На минувшей неделе, 19 декабря, исполнение договора официально было остановлено. Власти планируют провести новый конкурс.