Областные власти не смогли продать недострой на Еловой Аллее

Областные власти не нашли желающих приватизировать ранее принадлежавший военным недострой на ул. Еловая Аллея в Калининграде. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте регионального конкурсного агентства.

Согласно протоколу, опубликованному в конце декабря, на торги никто не явился. Начальная цена сооружения (812,0 кв. м) и участка (1381,0 кв. м) по адресу ул. Еловая Аллея, 59а, составляла более 37,7 млн руб.

В настоящее время объявлен повторный сбор заявок. Чиновники рассчитывают провести торги в начале февраля 2020 года.

Недостроенное здание ранее принадлежало Минобороны РФ. Местные жители регулярно жаловались на поселившихся там граждан без определенного места жительства. Проблему пытались решить городские власти.