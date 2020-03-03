На ул. Борзова в Калининграде разрешили построить ещё одну 12-этажку

Компании «Специализированный застройщик „Никинвест-строй“» власти Калининградской области разрешили построить ещё один 12-этажный жилой дом на ул. Борзова в районе перекрёстка с ул. Ломоносова. Разрешение на строительство первого дома застройщик получил в конце 2019 года. Второе здание будет чуть меньше площадью (28,5 тыс. кв. метров) и расположено на соседнем участке.



Архитектурный проект будущего комплекса обсуждался в декабре на заседании регионального градостроительного совета. В целом специалисты одобрили предложенные варианты, за исключением представителя ГИБДД Романа Луценко, отметившего, что для здания таких масштабов в этом районе нет соответствующей инфраструктуры.