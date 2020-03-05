Силанов: строительные работы в Калининграде не проводятся без учёта мнения археологов

Алексей Силанов. Виталий Невар / Новый Калининград
Алексей Силанов. Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде не проводят строительных работ без учёта мнения археологов. Об этом заявил мэр Алексей Силанов в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

«Любые работы в городе, связанные со строительством, не проводятся без учёта мнения археологов», — сказал градоначальник.

Он отметил, что «мы живём будущим, думаем о настоящем, и есть много всего интересного прошлого». «Поэтому прежде всего должен отметить, что выполнение всех строительных работ, в том числе и дорожных, несомненно, производится только по согласованию со структурами, которые занимаются в том числе вопросами археологии, чтобы было понимание, что ничего стихийно, без учёта археологического компонента, в городе не проводится», — добавил Алексей Силанов.

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