Силанов: строительные работы в Калининграде не проводятся без учёта мнения археологов

В Калининграде не проводят строительных работ без учёта мнения археологов. Об этом заявил мэр Алексей Силанов в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».



«Любые работы в городе, связанные со строительством, не проводятся без учёта мнения археологов», — сказал градоначальник.

Он отметил, что «мы живём будущим, думаем о настоящем, и есть много всего интересного прошлого». «Поэтому прежде всего должен отметить, что выполнение всех строительных работ, в том числе и дорожных, несомненно, производится только по согласованию со структурами, которые занимаются в том числе вопросами археологии, чтобы было понимание, что ничего стихийно, без учёта археологического компонента, в городе не проводится», — добавил Алексей Силанов.