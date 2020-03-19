Росреестр приостановил личный приём граждан

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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В связи с пандемией коронавируса Росреестр временно приостановил личный приём граждан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителя пресс-службы, в целях обеспечения безопасности граждан и в рамках предупреждения распространения коронавируса COVID-19 временно, до особого распоряжения, приостановлен личный прием граждан, предусмотренный статьей 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», должностными лицами центрального аппарата и территориальных органов Росреестра.

«При необходимости обращения в Росреестр предлагаем воспользоваться интернет-сервисом „Обращения граждан online“ посредством электронной почты или направлять обращения в письменном виде по почте», — добавили в ведомстве.

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