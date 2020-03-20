На улице Батальной в Калининграде разрешили построить еще один 16-этажный дом

Публичная кадастровая карта
Публичная кадастровая карта
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Власти области выдали разрешение на строительство на ул. Батальной в Калининграде еще одного 16-этажного жилого дома. Информация об этом размещена в реестре разрешений Агентства по архитектуре градостроению и перспективному развитию.

Согласно документу, разрешение выдано 12 марта ООО «Специализированный застройщик «Содружество инвест», оно будет действовать 5 лет. Здание общей площадью более 25 тыс. кв. м планируют возвести в два этапа возле уже существующих высоток.     

Напомним, эскизы дома были продемонстрированы в областном правительстве в конце февраля 2020 года. В ходе обсуждения  вице-премьер Наталья Сибирева раскритиковала подход застройщиков, которые заказывают проекты новых многоэтажек в Московском районе (бывшем Балтрайоне), не стремясь создавать более комфортные условия для местных жителей. 

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