На улице Батальной в Калининграде разрешили построить еще один 16-этажный дом

Власти области выдали разрешение на строительство на ул. Батальной в Калининграде еще одного 16-этажного жилого дома. Информация об этом размещена в реестре разрешений Агентства по архитектуре градостроению и перспективному развитию.

Согласно документу, разрешение выдано 12 марта ООО «Специализированный застройщик «Содружество инвест», оно будет действовать 5 лет. Здание общей площадью более 25 тыс. кв. м планируют возвести в два этапа возле уже существующих высоток.

Напомним, эскизы дома были продемонстрированы в областном правительстве в конце февраля 2020 года. В ходе обсуждения вице-премьер Наталья Сибирева раскритиковала подход застройщиков, которые заказывают проекты новых многоэтажек в Московском районе (бывшем Балтрайоне), не стремясь создавать более комфортные условия для местных жителей.