Суд обязал правительство разрешить строительство дома на месте снесённого оберлицея

Арбитражный суд Калининградской области обязал региональное агентство по архитектуре и градостроению выдать разрешение на строительство жилого дома на ул. Томской, 21, на месте снесённого здания бывшего оберлицея им. Гёте. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.



Как указано в документе, с иском в суд обратилась компания «Квартал новый», ставшая собственником участка в апреле 2019 года. В октябре 2019 года компания подала документы на выдачу разрешения на строительство восьмиэтажного жилого дома, однако получила отказ. 22 ноября застройщик повторно обратился в агентство по архитектуре, однако в декабре вновь получил отказ в выдаче разрешения. В качестве причины отказа в правительстве назвали отсутствие экспертной оценки изменений в проектной документации, а также несоответствие объекта ограничениям, установленным законодательством об охране памятников.

Суд в итоге встал на сторону застройщика, посчитав доводы агентства несостоятельными. «Поскольку застройщиком был представлен полный комплект документов, проектная документация, соответствующая требованиям градостроительного плана земельного участка, оснований для отказа ему в выдаче разрешения на строительство у Агентства по архитектуре не имелось», — указано в решении суда.

Что касается законодательства об охране памятников, то участок на месте снесённого оберлицея входит в зону регулируемой застройки Крепости Фридриха Великого и Королевских ворот. В этой зоне запрещено строить здания выше 17 метров, в то время как застройщик намерен возвести 23-метровое здание. Однако, указал суд, когда компания обратилась за разрешением на строительство, постановление об охранной зоне ещё не вступило в силу, а значит, застройщик не обязан ему следовать.

Таким образом суд обязал агентство выдать разрешение на строительство многоквартирного жилого дома. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Здание бывшего оберлицея для девочек на Томской, 21, было продано вместе с земельным участком в 2014 году за 29 млн рублей. Позже объект получил статус выявленного объекта культурного наследия, однако собственника это решение не устроило, и он заказал встречную экспертизу, которая пришла к выводу, что здание не заслуживает охранного статуса.