Областной минстрой рекомендовал освободить жителей от пени за просрочку платежей ЖКХ

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз рекомендовал управляющим компания и ресурсоснабжающим организациям освободить жителей региона от пени за просрочку жилищно-коммунальных платежей, передаёт пресс-служба правительства.

«Из-за угрозы распространения коронавируса большинство жителей региона переведены на удаленную работу и не могут выходить из дома. Учитывая текущую обстановку, важно поддержать граждан и снизить финансовую нагрузку на население. Мы настоятельно рекомендуем управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям при выставлении квитанций за март-апрель не предъявлять к оплате пени за просрочку коммунальных платежей», — подчеркнул Черномаз.

По его словам, ряд управляющих компаний уже поддержали данную инициативу по предоставлению жителям многоквартирных домов рассрочки коммунальных платежей без взимания пени. Отдельное обращение будет направлено ресурсоснабжающим предприятиям.

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