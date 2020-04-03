Областной минстрой рекомендовал освободить жителей от пени за просрочку платежей ЖКХ

Министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз рекомендовал управляющим компания и ресурсоснабжающим организациям освободить жителей региона от пени за просрочку жилищно-коммунальных платежей, передаёт пресс-служба правительства.



«Из-за угрозы распространения коронавируса большинство жителей региона переведены на удаленную работу и не могут выходить из дома. Учитывая текущую обстановку, важно поддержать граждан и снизить финансовую нагрузку на население. Мы настоятельно рекомендуем управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям при выставлении квитанций за март-апрель не предъявлять к оплате пени за просрочку коммунальных платежей», — подчеркнул Черномаз.

По его словам, ряд управляющих компаний уже поддержали данную инициативу по предоставлению жителям многоквартирных домов рассрочки коммунальных платежей без взимания пени. Отдельное обращение будет направлено ресурсоснабжающим предприятиям.