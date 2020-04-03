Строительный бизнес в Калининградской области временно освободили от проверок

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В Калининградской области до 1 мая из-за коронавируса приостановлены проверки в строительной отрасли:

— по части 1.1. статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

— по программам проверок;

— в рамках государственного контроля в области долевого строительства.

Все назначенные проверки по извещениям об окончании строительства (реконструкции) требуется завершить, сообщается на сайте регионального правительства.

Проведение назначенных программных проверок по извещениям об устранении нарушений по предписаниям и проверок в рамках государственного контроля в области долевого строительства будет приостановлено на период до 1 мая 2020 года.

Приём документов при осуществлении государственного строительного надзора и государственного контроля в области долевого строительства теперь будет вестись по адресам электронной почты: minkontrol@gov39.ru, depnadzor@gov39.ru. Исключением являются приложения к извещениям: о начале строительства (реконструкции), об устранении нарушений, об аварийной ситуации, о сроках работ, подлежащих проверке, об окончании строительства (реконструкции).

Получение приложений в бумажном виде к указанным выше извещениям и регистрация журналов работ будет проходить по предварительной записи заявителей по телефонам: 531-273, 531-291.

Также составление протоколов об административных правонарушениях в отношении юридических, должностных и физических лиц, индивидуальных предпринимателей будет возобновлено только после 1 мая 2020 года.

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