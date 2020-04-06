Алиханов продлил сроки создания проекта ремонта аварийной многоэтажки в Васильково

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Аварийное жилье

Правительство Калининградской области на месяц продлило сроки разработки проекта ремонта многоэтажного аварийного дома в Васильково, где обрушился фасад. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Антоном Алихановым, опубликовано 6 апреля на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, теперь проект должен быть готов к 1 июня 2020 года. Предыдущее постановление предусматривало срок до 30 апреля. Из резервного фонда области на проектно-изыскательные работы в бюджет Гурьевского района направлено 13,8 млн руб.

В октябре 2018 года в Васильково на ул. Весенней,1, было зафиксировано обрушение облицовочной кладки фасада и образование трещин. В марте 2019 года против директора компании-застройщика и начальника отдела департамента строительного надзора регионального минконтроля были возбуждены уголовные дела.

В марте 2019 года областное правительство заявило, что дом является аварийным. Чиновники уверены, что дому ничего не грозит, но нужно провести большой объем работ по его ремонту.

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