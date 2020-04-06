В Совфеде предложили считать апартаменты жильём

В Совете Федерации предлагают считать апартаменты жильём и разрешить в них прописываться, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СФ.



Сенаторы разработали поправки в градостроительное и земельное законодательство «в целях установления правового статуса „апартаментов“ и зданий с „апартаментами“ как новых видов недвижимости».

По словам председателя комитета по федеративному устройству и региональной политике Олега Мельниченко, в законодательстве отсутствует понятие «апартаменты», при этом на практике эти помещения, расположенные в зданиях нежилого назначения, используются гражданами для постоянного проживания.

«Спрос на такие помещения растет день ото дня, и сейчас этот сегмент рынка недвижимости уверенно конкурирует по ценам с квартирами в многоквартирных жилых домах. Но строительство и продажа гражданам для постоянного проживания „апартаментов“ порождает значительное количество проблем, во-первых, для самих граждан, которые не могут зарегистрироваться по месту жительства в нежилых помещениях. Во-вторых, ряд проблем возникает и у городских властей, поскольку проживающие в „апартаментах“ граждане не обеспечиваются объектами социальной инфраструктуры», — отметил Мельниченко.

Он сообщил, что разработанный законопроект выделяет новый вид жилых помещений — «апартаменты в многофункциональном доме», что даст возможность дифференцировать требования к квартирам, жилым домам и к самим апартаментам. Определяются статус уже построенных апартаментов и зданий с апартаментами, а также условия обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в апартаментах.

В настоящее время законопроект направлен на рассмотрение в правительство, после получения отзыва работа над законопроектом будет продолжена во взаимодействии с Минстроем.

В Госдуме эту идею раскритиковали, заявив, что нежилые помещения не обладают всеми преимуществами жилого фонда и не соответствуют должным требованиям.

«Это нежилые помещения, которые совершенно обманным, мошенническим способом продают гражданам, обещая им потом перевести в жилые и обеспечить их всем тем, что есть у тех, кто проживает в жилых помещениях. То есть, уходят на самом деле от расходов на социальную инфраструктуру. Естественно, не планируют архитекторы такую нагрузку на существующую (социальную инфраструктуру). От этого страдают люди, которые живут в жилом фонде и рассчитывают на поликлиники, на больницы, на детские сады, на школы и так далее. На самом деле, в чистом виде или коррупция, или просто мошенничество», — сказала глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.