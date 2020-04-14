«Овощи-фрукты, бургеры-пицца»: как карантин изменил спрос на доставку в Калининграде

Виталий Невар / Новый Калининград
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С 28 марта из-за ситуации с распространением коронавируса в Калининградской области закрыли практически все общественные заведения. Под запрет попали торговые центры, общепит, магазины непродовольственных товаров и многое другое. Спустя несколько дней в регионе начал действовать режим всеобщей самоизоляции — от калининградцев потребовали как можно реже выходить из дома. Минувшие две недели карантина показали, что у жителей областного центра существенно вырос спрос на доставку продуктов и готовых блюд. «Новый Калининград» рассказывает, какие товары пользуются популярностью в период самоизоляции, и как сервисы справляются с возросшим количеством заказов.

«Стараются поддерживать форму»

Несмотря на то, что продуктовые магазины продолжили работать после ограничений, введённых в конце марта, популярность служб доставки продуктов в Калининградской области набирает обороты. В пресс-службе «СберМаркета», курьеры которого привозят товары из гипермаркета Metro, отмечают, что за две недели — с 28 марта по 11 апреля — количество заказов в областном центре удвоилось. Первое время с доставкой могли возникать задержки, но сейчас компании удалось нормализовать работу. Как уверяют в организации, теперь продукты, как и раньше, привозят день в день в удобный для клиента двухчасовой интервал.

Ажиотажный спрос «СберМаркет» фиксировал в областном центре ещё до введения ограничений в сфере торговли — тогда средний чек составлял 4400 рублей. В конце марта — начале апреля он снизился до 4020 рублей. В этот период у жителей областного центра стали пользоваться популярностью свежие овощи и фрукты: томаты, огурцы, лук, капуста, перец, картофель и бананы. «В условиях самоизоляции многие люди стараются поддерживать физическую форму с помощью домашних тренировок и правильного питания. В целом же корзина клиента приобрела традиционный вид», — рассказали «Новому Калининграду» в пресс-службе компании.

Директор калининградской агрофабрики «Натурово» Александр Иванов тоже отмечает увеличение спроса на услугу доставки продуктов. По его словам, в первые дни после закрытия общественных заведений наблюдался ажиотажный спрос, и компании пришлось распределять заказы на два дня. Сейчас время доставки нормализовалось.

«Мы вернулись к ожидаемому нами уровню. Могу сказать, что мы справляемся хорошо, и всё делается именно так, как мы обещали. У нас был период, когда мы укладывались в 39-40 минут. Сейчас мы, конечно, изменили срок доставки: он составляет два часа. Может быть, в каких-то случаях привозят позже, но мы делаем доставку для людей, в отличие от многих сервисов, и насколько я знаю, справляемся», — рассказывает руководитель предприятия. Помимо овощей и фруктов в ассортимент «Натурово Экспресс» планируют включить готовую продукцию. «Я думаю, мы возобновим этот сервис в течение двух-трёх недель», — говорит Иванов.

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«Спрос как в популярные праздники»

Из-за самоизоляции перешли на доставку и заведения общепита. О работе в новом режиме в конце марта объявил, в частности, совладелец ресторанной сети Britannica project (включает заведения «Британника», «Пеперончино», «Пармезан», «Базилик», «Чеснок» и «Хмель») Максим Здрадовский на своей странице в Facebook. По его словам, доставку решили организовать через популярные сервисы, в рамках партнёрских программ с представителями отрасли и собственными силами. По похожей схеме пошла и сеть, включающая «Круассан-кафе», Königsbäcker, Port-o-coffee и La Storia. Заказы клиентам этих заведений доставляют в том числе силами собственной службы Food Dealer.

В пресс-службе «Яндекс.Еда», который доставляет продукцию многих кафе и ресторанов в Калининграде, говорят, что за две недели в областном центре не только вырос спрос, но и увеличилось количество заведений, готовых использовать услуги сервиса. «Новых подключений сейчас в несколько раз больше, чем раньше. Мы понимаем, что в условиях пандемии ресторанам важно иметь возможность быстро перейти на доставку. Поэтому мы запустили форму саморегистрации для подключения к „Яндекс.Еде“, и теперь весь процесс занимает считанные часы», — рассказали в компании.

Представители отрасли замечают, что в период пандемии потребности жителей имеют определённую тенденцию. «Как показывает опыт зарубежных стран, сначала во время коронавируса начинает ускоряться спрос на доставку продуктов питания, затем — на доставку из ресторанов. Ситуация в России развивается по аналогичному сценарию», — цитирует Forbes представителя службы доставки Delivery Club Алексея Белоусова.

В сервисе «Яндекс.Еда» говорят, что в Калининграде повышенный спрос на готовую продукцию наблюдается все две недели карантина. «Спрос держится на том же уровне, что и в популярные праздники. Средний чек стал выше. Топ самых популярных блюд при этом не изменился: в нём по-прежнему бургеры с картофелем фри и пицца», — отмечают в пресс-службе, заверяя, что время доставки «удерживается на уровне 33 минут».

В сервисах утверждают, что не испытывают нехватки курьеров. В «СберМаркете» пояснили, что за небольшой период времени смогли существенно увеличить команду, но в условиях высокого спроса продолжают набирать сотрудников. «Яндекс.Еда» не имеет собственного штата — к работе привлекают представителей профессиональных курьерских служб. «В случае необходимости наши партнёры смогут выводить больше доставщиков на линию. Многие из них сейчас говорят о значительном увеличении количества новых кандидатов», — добавили в пресс-службе сервиса. Директор агрофабрики «Натурово» Александр Иванов сообщил, что компания увеличила количество курьеров и приобрела дополнительные терминалы для безналичной оплаты.

Текст: Елена Калугина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград


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