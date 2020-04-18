В Зеленоградске на побережье разрешили построить дом площадью 46 тыс. кв. метров

Публичная кадастровая карта
Публичная кадастровая карта
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Власти области разрешили построить на западе Зеленоградска пятиэтажный дом общей площадью 46 тыс. кв. метров. Об этом свидетельствует реестр разрешений агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области.

Согласно документу, разрешение выдано 14 апреля ООО «Специализированный». Застройщик должен возвести дом до 2023 года. Планируется, что он появится на участки площадью 20,1 тыс. кв. м., расположенном непосредственно у моря.

Напомним, ранее областной градостроительный совет обсуждал проект строительства на этом же участке шестиэтажного дома общей площадью 48 тыс. кв. м. Как рассказывал в правительстве разработчик концепции, высота планируемого П-образного здания с подземной парковкой на 220 мест должна составить более 19 метров. Предусматривались панорамные окна и плоская кровля. Главный фасад, длина которого должна составить 120 метров, ориентирован в сторону моря.

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