Минстрой прогнозирует рост цен на жильё, если эпидемия коронавируса затянется

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Если эпидемия коронавируса в России затянется, это приведёт к росту цен на жильё. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, пишет РИА «Новости».

«Всё зависит от того срока, в который мы будем наблюдать некую стагнацию. Если несколько месяцев, то, наверное, вряд ли это как-то отразится на цене», — сказал министр.

Но если эпидемия продлится полгода и более, то тем застройщикам, у которых имеются большие обязательства, придется повышать цены на свои объекты, указал Якушев, добавив, что в такой ситуации проще придется компаниям, имеющим определенный запас финансовой прочности.

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