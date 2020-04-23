Минстрой прогнозирует рост цен на жильё, если эпидемия коронавируса затянется

Если эпидемия коронавируса в России затянется, это приведёт к росту цен на жильё. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, пишет РИА «Новости».



«Всё зависит от того срока, в который мы будем наблюдать некую стагнацию. Если несколько месяцев, то, наверное, вряд ли это как-то отразится на цене», — сказал министр.

Но если эпидемия продлится полгода и более, то тем застройщикам, у которых имеются большие обязательства, придется повышать цены на свои объекты, указал Якушев, добавив, что в такой ситуации проще придется компаниям, имеющим определенный запас финансовой прочности.