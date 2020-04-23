Власти собираются потратить на поддержку стройотрасли в 2020 году почти 100 млрд рублей

Власти РФ планируют потратить в 2020 году на поддержку строительной отрасли 98 млрд рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передаёт РИА «Новости».



«В целом, объем господдержки строительной отрасли в 2020 году составит 98 миллиардов рублей», — сообщил Хуснуллин.

Что касается льготной ипотеки, то на неё выделяют около 6 миллиардов бюджетных средств на этот год, но на весь период может понадобиться 80 миллиардов рублей. «То есть это большая мера», — добавил он.