Открытие крупнейшего в регионе ТЦ перенесли на осень

Фото: baltia-mall.com
Фото: baltia-mall.com
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Торгово-развлекательный центр «Балтия Молл» планируют открыть осенью 2020 года. Комплекс ввели в эксплуатацию в мае. Информация об этом опубликована на сайте проекта.

Изначально ТРЦ рассчитывали ввести в эксплуатацию в марте-апреле 2020 года, а открыть — летом. Объект возведён на пересечении Окружной дороги и Приморского кольца, рядом со строительным гипермаркетом «Леруа Мерлен». «В состав „Балтия Молл“ войдут более 150 магазинов, в том числе новые и уникальные для Калининграда бренды одежды и обуви, крупнейший парк для семейных развлечений, семейный фудкорт и рестораны», — говорится на сайте проекта.

Строительство одноэтажного центра «Балтия Молл» ведёт «Гамма Инвест Групп». Как сообщали представители компании, суммарная торговая площадь комплекса на тысячу квадратных метров превысит площадь «Европы» — крупнейшего на данный момент торгового центра региона — и составит 55 тысяч квадратных метров. Ранее инвестор показал эскизы интерьеров торгово-развлекательного центра.

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