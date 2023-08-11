«Домик, вставленный в домик»: градосовет одобрил блок-секции в центре Зеленоградска

Областной градосовет одобрил концепцию жилых блок-секций, которые планируют построить в центре Зеленоградска. Вопрос обсуждался на заседании в пятницу, 11 августа.



Дома появятся в районе общеобразовательной школы, на пересечении улиц Герцена и Балтийской. Разработкой проекта занимается архитектурная мастерская «Ар-Деко». Концепцию жилых домов блокированной застройки на заседании градосовета представили архитекторы Юрий Москвитин и Евгений Забродский. Она предполагает шесть секций, смещенных одна относительно другой в шахматном порядке. Перед каждым домом предусмотрено одно машиноместо.

Как уточнили авторы, застройка занимает 44,8% участка площадью 750 кв. м, озеленение — 29,4%. Архитекторы предложили на выбор три варианта. Из трех представленных вариантов архитектурного облика участники градосовета большинством голосов одобрили концепцию, предусматривающую вытянутые окна с чередующимися широтами. Из материалов предполагается использование красно-коричневой облицовочной плитки для стен и графитовой керамической черепицы для кровли.

По результатам обсуждения авторам рекомендовали доработать фронтон кирпичной части, продумать козырьковые элементы над входными дверьми и подготовить проект благоустройства территории, которая выходит на улично-дорожную часть. Архитектор Олег Копылов отметил в проекте «очень простую и лаконичную игру объемов». «Домик, вставленный в домик. В сумме это дает интересную светотень, выступающие элементы», — пояснил эксперт.

Глава областного отделения Союза архитекторов России Игорь Ли посоветовал «убрать деревяшки» на малом фронтоне одобренного варианта. Авторов также попросили учесть при доработке проекта решения по блок-секциям, запланированным к строительству вблизи рассматриваемого участка.