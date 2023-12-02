Правительство РФ планирует повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

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Кабмин РФ планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек, чтобы регулировать их выдачу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса. <...> Объём выдачи ипотеки очень большой в настоящий момент. Мы смотрим, как регулировать объём выдачи до 1 июня по ипотеке», — заявил Хуснуллин. «В этом году прирост ипотечных портфелей будет более 3,5 трлн рублей», — отметил вице-премьер. В 2022 году прирост ипотеки составил 2 трлн рублей.

В середине сентября 2023 года первоначальный взнос по ипотечным программам с государственной поддержкой уже был повышен с 15 до 20%. В конце ноября министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что льготные ипотечные программы «в определённой схеме» будут сохранены и во второй половине 2024 года. «Вариантов пока много, но окончательного решения нет», — сказал Файзуллин. Он добавил, что подготовка основных параметров льготной ипотечной программы для индивидуального строительства завершится до конца года, после чего их представят правительству. По мнению Файзуллина, программа льготной ипотеки в значительной степени поддержала строительную отрасль.

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