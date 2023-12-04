Застройщики в Калининградской области увеличивают объёмы текущего жилищного строительства

Двое из трёх застройщиков, лидирующих в регионе по объёму текущего строительства, увеличили показатель в ноябре. Данные приводит пресс-служба портала «Единый ресурс застройщиков».



Топ застройщиков региона по объёму текущего строительства в ноябре вновь возглавил Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области. Лидер рынка повысил показатель на 1 995 м² (с 115 187 м² до 117 182 м²), при этом увеличив долю на рынке до 7,95% (было 7,92%). В строительстве у девелопера — 6 жилых комплексов, в которых возводится 11 многоквартирных домов. В топ по России Фонд ЖСС занимает 158‑е место. Рейтинг компании не изменился и остался на уровне пяти «звёзд».

Второе место в регионе по-прежнему занимает «Калининградский строительный концерн». КСК уменьшил объём текущего жилищного строительства на 1 098 м² (с 79 754 м² до 78 656 м²) и долю на рынке — до 5,34% (было 5,48%). В топ по РФ застройщик занимает 247‑е место. Рейтинг девелопера сохранился на уровне 4,5 «звёзд».

Замыкает тройку лидеров застройщик из Санкт-Петербурга «Строительный трест», который увеличил объём текущего жилищного строительства на 28 653 м² (с 47 416 м² до 76 069 м²) и долю на рынке — до 5,16% (было 3,26%). В предыдущем ранжировании застройщик занимал девятое место в регионе. В топ по РФ «Строительный трест» находится на 46 месте. Рейтинг застройщика по-прежнему составляет пять «звёзд».

На тройку лидеров приходится 0,27 млн м², или 18,45% строящегося жилья в регионе. На 1 декабря 2023 года десятка крупнейших девелоперов Калининградской области возводит 0,67 млн м² жилья. У трёх застройщиков, вошедших в топ‑10, в проектных декларациях выявлены изменения сроков ввода жилья. Наибольшая доля (100%) — у «ГК Мегаполис» и «Акфен». У «Мегаполиса» отмечается максимальное среднее количество месяцев уточнения срока ввода жилья — 76,86.

Топ застройщиков по объёму текущего строительства формируется 1-го числа каждого месяца. По каждой компании учитываются жилые дома и дома с апартаментами, имеющие опубликованные проектные декларации и не имеющие опубликованных разрешений на ввод в эксплуатацию на дату формирования рейтинга.