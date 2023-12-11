Спрос на квартиры в новостройках за год вырос в Калининграде на 55%

Все новости по теме: Недвижимость

За год спрос на квартиры в новостройках вырос в Калининграде на 55%. Предложение при этом увеличилось на 94%, а цены — на 5%. Итоги ноября 2023 года подвели аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

Средняя цена квартиры в новостройке, по данным платформы, составляет в Калининграде 6,3 млн рублей, стоимость кв. метра — 112 тыс. рублей. Средний срок размещения объявлений о продаже первичного жилья — 187 дней. Квартиры в новостройках Калининграда в ноябре продавались на 1% быстрее, чем годом ранее.

В целом по стране спрос на квартиры в новостройках за год вырос на 21%, предложение — на 46%, а цены — на 8% по стоимости за объект и на 6% — в пересчёте за квадратный метр. На фоне повышения интереса к первичному рынку сроки экспозиции по сравнению с ноябрем 2022 года тоже сократились — теперь квартиры в новостройках находят своих покупателей на платформе на 13% быстрее.

Объём непроданных квартир в новостройках Калининграда за месяц увеличился с 36 до 38%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter