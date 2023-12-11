Спрос на квартиры в новостройках за год вырос в Калининграде на 55%

За год спрос на квартиры в новостройках вырос в Калининграде на 55%. Предложение при этом увеличилось на 94%, а цены — на 5%. Итоги ноября 2023 года подвели аналитики сервиса «Авито Недвижимость».



Средняя цена квартиры в новостройке, по данным платформы, составляет в Калининграде 6,3 млн рублей, стоимость кв. метра — 112 тыс. рублей. Средний срок размещения объявлений о продаже первичного жилья — 187 дней. Квартиры в новостройках Калининграда в ноябре продавались на 1% быстрее, чем годом ранее.

В целом по стране спрос на квартиры в новостройках за год вырос на 21%, предложение — на 46%, а цены — на 8% по стоимости за объект и на 6% — в пересчёте за квадратный метр. На фоне повышения интереса к первичному рынку сроки экспозиции по сравнению с ноябрем 2022 года тоже сократились — теперь квартиры в новостройках находят своих покупателей на платформе на 13% быстрее.

Объём непроданных квартир в новостройках Калининграда за месяц увеличился с 36 до 38%.