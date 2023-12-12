В Янтарном разрешили построить четырехэтажный дом на месте аварийного здания

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Региональные власти разрешили построить в Янтарном четырехэтажный жилой дом на месте аварийного здания по улице Обогатительной. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Дом планируют построить на земельном участке с кадастровым номером 39:22:010006:196. Общая площадь объекта составит 1840,6 кв. м. Разрешение на возведение здания получила калининградская компания «Дональд Трейд Плюс», оно действует до 23 октября 2026 года. По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителем и гендиректором фирмы-застройщика является Иван Астапов.

В сентябре проект жилого дома на месте аварийного здания по улице Обогатительной, 2 прошел экспертизу. До этого глава администрации Янтарного округа Артур Крупин сообщал о планах на расселение и снос жилых домов по улице Обогатительной, 3 и 4. На их месте также предполагается разместить новостройки.

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