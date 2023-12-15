Правительство повысило до 30% взнос по льготной ипотеке

Правительство решило увеличить с 20% до 30% первоначальный взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка. Как сообщил Минфин, мера принята для «повышения качества кредитов», пишет «Коммерсант».



Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столицу, теперь составляет 6 млн рублей. До этого в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях действовал лимит до 12 млн рублей, отмечает издание.

О том, что правительство планирует повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке, в начале декабря сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. «Объём выдачи ипотеки очень большой в настоящий момент. Мы смотрим, как регулировать объём выдачи до 1 июня по ипотеке», — заявил он.

В сентябре правительство повысило первоначальный взнос по всем льготным ипотечным программам с 15% до 20%. В октябре Центробанк предложил кабмину вновь поднять взнос с целью охлаждения рынка жилищных ссуд. Регулятор утверждал, что льготная ипотека изначально была «полезным решением», но из-за огромного разрыва между первичным и вторичным рынком продолжать ее финансировать нерационально.