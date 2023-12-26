В Калининграде зафиксировали снижение цен на новостройки по итогам года

По итогам 2023 года цены на новостройки в Калининграде снизились на 2,2%. Такие данные приводит портал «Мир квартир» на основе анализа динамики стоимости жилой недвижимости.



Согласно исследованию, средняя цена квартиры в Калининграде составляет 7,3 млн рублей. В то время как этот показатель по сравнению с 2022 годом снизился, цена квадратного метра выросла ​​на 3% — до 125 723 рублей, указывают специалисты. В четвертом квартале текущего года «квадрат» подорожал в городе на 4,6%. При этом средняя цена жилой недвижимости в областном центре снизилась за последние три месяца на 0,2%.

Сильнее всего квадратный метр подорожал за год в Махачкале (+116,7%), Нижнем Тагиле (+48,9%) и Магнитогорске (+47,8%). В целом по стране цена «квадрата» за год увеличилась на 16,2%.

Средняя стоимость квартиры выросла в 66 городах из 70. Среди городов, в которых зафиксировано снижение цен, наряду с Калининградом отмечены Ленинградская область (-1,4%) и Симферополь (-1%). В целом по России стоимость жилой недвижимости выросла за год на 16,5%.