В Калининграде зафиксировали снижение цен на новостройки по итогам года

Все новости по теме: Недвижимость

По итогам 2023 года цены на новостройки в Калининграде снизились на 2,2%. Такие данные приводит портал «Мир квартир» на основе анализа динамики стоимости жилой недвижимости.

Согласно исследованию, средняя цена квартиры в Калининграде составляет 7,3 млн рублей. В то время как этот показатель по сравнению с 2022 годом снизился, цена квадратного метра выросла ​​на 3% — до 125 723 рублей, указывают специалисты. В четвертом квартале текущего года «квадрат» подорожал в городе на 4,6%. При этом средняя цена жилой недвижимости в областном центре снизилась за последние три месяца на 0,2%.

Сильнее всего квадратный метр подорожал за год в Махачкале (+116,7%), Нижнем Тагиле (+48,9%) и Магнитогорске (+47,8%). В целом по стране цена «квадрата» за год увеличилась на 16,2%.

Средняя стоимость квартиры выросла в 66 городах из 70. Среди городов, в которых зафиксировано снижение цен, наряду с Калининградом отмечены Ленинградская область (-1,4%) и Симферополь (-1%). В целом по России стоимость жилой недвижимости выросла за год на 16,5%.

Ранее сервис «Авито Недвижимость» привел данные, согласно которым в ноябре цены на квартиры в новостройках Калининграда выросли в годовом выражении на 5%. Спрос на них увеличился на 55%, предложение — на 94%, отметили специалисты.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter