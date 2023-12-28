В Калининградской области за год сократился спрос на недвижимость

За год в Калининградской области сократился спрос на недвижимость. В сегменте новостроек показатель стал ниже на 11%, во «вторичке» — на 20%. Данные приводит «Яндекс Недвижимость».



Эксперты сервиса также проанализировали структуру спроса на квартиры в Калининградской области. Отмечается, что среди иногородних покупателей жители Санкт-Петербурга опережают москвичей с точки зрения доли спроса.

По мнению аналитиков «Яндекса», три главных тренда уходящего года в недвижимости — это переориетация спроса прежде всего в сторону первичного рынка, рост интереса россиян к покупке жилья в курортных регионах, увеличение популярности загородных домов среди жителей крупных городов. Если ещё несколько лет назад спрос среди курортных регионов активно рос преимущественно в Краснодарском крае и Калининградской области, то сейчас он смещается в регионы, которые только набирают популярность у туристов — Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Ставропольский край, отмечают эксперты.

Спрос на загородные дома за год снизился в Калининградской области на 6%.