Банки меняют условия предоставления льготной ипотеки

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«Сбер» и ВТБ меняют условия предоставления льготной ипотеки. Предполагается, что такой кредит клиенты смогут получать только при покупке жилья у застройщиков — партнёров банков, пишет РБК.

«Сбер» планирует ввести новые условия с 11 января, ВТБ — с 12. Уточняется, что клиенты, которые выйдут на сделку до этих дат, смогут заключить её на прежних условиях. Те физлица, кто ранее получил от банка одобрение заявки на льготную ипотеку, но не успел подписать договор до объявленной даты, могут столкнуться с повышением ставки по кредиту, если застройщик не находится в списке партнёров банков.

«Новые условия распространяются на покупку квартир по всем льготным программам и не затрагивают кредитов на индивидуальное жилищное строительство. Получить информацию об аккредитации партнёра клиенты могут непосредственно у застройщиков или у ипотечных менеджеров ВТБ. Если застройщик не подходит под новые требования банка, заёмщик сможет оформить кредит по базовым программам», — отметили в ВТБ.

Ставки по льготной и семейной ипотеке там сейчас составляют 8 и 6% соответственно. Базовые ставки по рыночным программам на новое и готовое жильё начинаются от 16,4% годовых.

Решение банки связывают с изменениями параметров льготной ипотеки со стороны правительства, повысившего в декабре первоначальный взнос с 20 до 30%.

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