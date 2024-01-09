В Калининградской области разрешили построить два рыбоводческих комплекса

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В Калининградской области разрешили построить два комплекса по выращиванию товарной рыбы. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.

Речь о комплексах в Гвардейском и Зеленоградском районах. Первый из них строит ООО «Русинг» в посёлке Прудное. Общая площадь одноэтажного здания составит 1832 кв.метра. Как писал ранее «Новый Калининград», компания планирует сдать первый производственный цех в сентябре 2024 года. Там хотят производить аквакультурную форель и осетра в установках замкнутого водоснабжения. Ориентировочные мощности — 70 тонн радужной форели и 30 тонн осетровых пород ежегодно. В настоящее время на производстве трудоустроены три специалиста. 10 новых рабочих мест планируют создать после запуска первого цеха, ещё 25 — когда построят цеха по разделке и переработке товарной рыбы. Проект комплекса получил положительное заключение экспертизы 1 декабря 2023 года. Разрешение на строительство действует до 20 июля 2027 года. В 2022 году компания «Русинг» участвовала в программе льготного финансирования инвестиционных проектов.

Разрешение на строительство комплекса рыбного хозяйства «Фишагро» по выращиванию осетровых и лососевых пород рыб в посёлке Каштановка Зеленоградского района выдано, согласно информации с сайта правительства, физическому лицу и действует до 25 декабря 2024 года. Общая площадь комплекса должна составить более 338 кв. метров, количество надземных этажей — 2.

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