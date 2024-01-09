Полностью восстановить мельницу в Железнодорожном планируют к середине 2024 года (фото)

В поселке Железнодорожный Правдинского района близится к концу восстановление здания исторической мельницы на улице Черняховского, построенной в 1909 году. Как сообщила «Новому Калининграду» пресс-служба «Центра поддержки предпринимательства Калининградской области», сдать объект собственник планирует в середине 2024 года.



На данный момент, как уточняется, ООО «Гердауэн Сервис» (его возглавляет предприниматель Владимир Колесник, выкупивший здание в 2004 году) расчистило территорию внутри объекта культурного наследия от мусора; полностью восстановило контур здания и его крышу; подвело электричество; залило перекрытия с первого по третий этажи; восстановило внутренние кирпичные стены; просушило помещения и подготовило их к внутренней отделке, а также подготовило образец гостиничного номера. Кроме того, компанией закуплено вентиляционное, лифтовое и кухонное оборудование.

В «Центре поддержки предпринимательства» уточнили, что проект реализуется в рамках программы «Финансирование проектов по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот Калининградской области», по которой в июле 2021 года с собственником был заключен договор беспроцентного целевого займа сроком на 15 лет. Бюджет проекта оценивается в 142,043 млн рублей из которых 67,809 млн рублей — невозвратные средства, 67,809 млн рублей — средства займа, а 6,426 млн рублей — собственные средства заемщика.

Ранее Владимир Колесник рассказывал «Новому Калининграду», что в его планах открытие в мельнице гостиницы на 27-28 номеров, а также создание музея. Также Колесник предполагал, что средств на восстановление может не хватить из-за увеличения сметы, но власти «дали понять, что помогут выйти из трудного положения».