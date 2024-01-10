Застройщику «Русской Европы» выдали разрешение на еще один 14-этажный дом

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Инвестиционная компания «АвангардИнвестПроект», которая занимается возведением жилого комплекса «Русская Европа» в Калининграде, получила разрешение на строительство 14-этажного жилого дома. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Комплекс строят на пересечении улиц Суздальской и Молодой Гвардии. Общая площадь здания, на которое выдано разрешение на строительство, составит 86 128 кв. м. Документ действует до 5 декабря 2026 года.

Компания «АвангардИнвестПроект» построила за свой счет перехватывающую парковку к ЧМ-2018 на ул. Суздальской. Власти региона заключили с инвестором соглашение, по которому после чемпионата фирма получила всю территорию площадью 20 гектаров под строительство жилого микрорайона. В конце 2020 года компании выдали разрешение на строительство первого дома, в мае 2021-го — на возведение еще трех зданий, в июне 2023-го — на пятый дом. Сообщалось, что в общей сложности на территории запланировано шесть жилых кварталов.

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