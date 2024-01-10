Застройщику «Русской Европы» выдали разрешение на еще один 14-этажный дом

Инвестиционная компания «АвангардИнвестПроект», которая занимается возведением жилого комплекса «Русская Европа» в Калининграде, получила разрешение на строительство 14-этажного жилого дома. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Комплекс строят на пересечении улиц Суздальской и Молодой Гвардии. Общая площадь здания, на которое выдано разрешение на строительство, составит 86 128 кв. м. Документ действует до 5 декабря 2026 года.