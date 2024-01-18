В декабре «квадрат» в новостройках региона подорожал до 118 тысяч рублей

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В последние месяцы 2023 года цены на рынке жилой недвижимости в Калининградской области продолжили расти. В ноябре квадратный метр на первичном рынке подорожал в среднем до 115 тысяч рублей, в декабре — до 118,5 тысячи. Такие данные приводятся в системе «Сбериндекс» по информации о фактических сделках. В среднем по стране стоимость квадратного метра в новостройках в декабре прошлого года увеличилась до порядка 148 тысяч рублей.

На вторичном рынке жилья в регионе квадратный метр стоил в ноябре 95 тысяч рублей, в декабре — около 96 тысяч. В среднем по России этот показатель составлял на конец года порядка 103 тысяч рублей. В объявлениях квадратный метр жилья в Калининградской области предлагали в среднем за 127 500 рублей на первичном рынке и за 119 тысяч рублей — на вторичном.

По данным сервиса «Авито Недвижимость», в четвертом квартале 2023 года квадратный метр в новостройках Калининграда подорожал на 6%. Спрос на жилье на первичном рынке за этот период вырос на 29%, предложение — на 37%.

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