«Авито»: в конце 2023 года спрос на новостройки в Калининграде вырос почти на треть

В четвёртом квартале 2023 года спрос на новостройки в Калининграде увеличился на 29%. При этом предложение выросло на 37%. Данные опубликовал сервис «Авито Недвижимость».



Средняя стоимость новостройки в Калининграде составляла в четвёртом квартале 2023 года порядка 6,1 млн рублей. Цена квадратного метра — 108 тыс. За квартал она выросла на 5%.

Такая тенденция наблюдалась в 31 из 33 городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». Самый значительное подорожание первичного жилья — 32% — зафиксировано в Барнауле, снижение цены — в Омске (- 6% за квадратный метр).

«Рост спроса на первичное жильё во многом связан с ситуацией в банковском секторе — в IV квартале люди продолжали наблюдать, как повышается ключевая ставка ЦБ РФ, поэтому стремились зафиксировать цену покупки и процент по ипотечным кредитам, скорее закрыв сделки. Такой тренд наблюдался вне зависимости от целей приобретения квартир: и для собственного проживания, и в качестве инвестиции», — прокомментировал руководитель направления первичной недвижимости «Авито» Дмитрий Алексеев.

В декабре, согласно данным «Сбериндекса», «квадрат» в новостройках подорожал в Калининградской области до 118 тыс. рублей.