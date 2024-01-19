«Авито»: в Калининграде снизился спрос на рынке вторичной недвижимости

В Калининграде в четвёртом квартале 2023 года спрос на вторичную недвижимость снизился на 4%. Предлагать такие квартиры тоже стали реже — на 9%. При этом цены за последние три месяца 2023 выросли в этом сегменте рынка на 4%. Данные приводит сервис «Авито Недвижимость».



Средняя стоимость квартиры во «вторичке» составляла в указанный период 5,7 млн рублей, стоимость «квадрата» — 106 тыс. (он подорожал на 2%).

Цены в старом фонде за последние три месяца года выросли во всех городах, принимавших участие в исследовании «Авито», кроме Москвы. В столице недвижимость на вторичном рынке подешевела на 3%. Средняя цена объекта составила 16,5 млн рублей.

Спрос на новостройки в Калининграде вырос в конце года почти на треть. Средняя стоимость объекта в новом фонде составила 6,1 млн рублей.