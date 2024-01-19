«Авито»: в Калининграде снизился спрос на рынке вторичной недвижимости

Все новости по теме: Недвижимость

В Калининграде в четвёртом квартале 2023 года спрос на вторичную недвижимость снизился на 4%. Предлагать такие квартиры тоже стали реже — на 9%. При этом цены за последние три месяца 2023 выросли в этом сегменте рынка на 4%. Данные приводит сервис «Авито Недвижимость».

Средняя стоимость квартиры во «вторичке» составляла в указанный период 5,7 млн рублей, стоимость «квадрата» — 106 тыс. (он подорожал на 2%).

Цены в старом фонде за последние три месяца года выросли во всех городах, принимавших участие в исследовании «Авито», кроме Москвы. В столице недвижимость на вторичном рынке подешевела на 3%. Средняя цена объекта составила 16,5 млн рублей.

Спрос на новостройки в Калининграде вырос в конце года почти на треть. Средняя стоимость объекта в новом фонде составила 6,1 млн рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter