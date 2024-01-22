Инвестору гостиницы у «Эпицентра» снова продлили разрешение на строительство

Застройщику гостиницы, которую возводят с 2013 года в сквере у здания областной прокуратуры в Калининграде, продлили разрешение на строительство еще на три года. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».



По словам чиновника, разрешение на строительство продлено до 30 декабря 2026 года. При этом в соответствующем реестре, который регулярно обновляется на сайте областного правительства, гостиницы у «Эпицентра» не значится. Действие предыдущего документа истекло 30 декабря 2023 года.

Инвестор планирует «приступить завершению работ» 1 апреля 2024 года, добавил Андрей Ермак. «Для реализации проекта создана совместно с корпорацией „Туризм.РФ“ специализированная проектная компания „Магистраль“, которая будет завершать этот проект», — отметил глава областного Минкульттуризма.

Разрешение на строительство административно-гостиничного комплекса в сквере у здания областной прокуратуры было выдано десять лет назад. Согласно документации, на территории запланировано разновысотное здание в пять-девять этажей с двухуровневым подземным паркингом. Планировалось, что отель построят к ЧМ-2018. Однако в начале 2017 года возведение объекта было остановлено из-за проблем с финансированием у инвестора.

В январе этого года инвестор сообщал, что рассчитывает достроить гостиницу в 2023 году, однако работы не начались. В конце декабря в управляющей компании Domina Management заявили «Новому Калининграду», что «возобновили подготовительные работы на площадке». Тогда же стало известно, что откорректированный проект отеля прошел экспертизу.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, в настоящее время учредителями компании «Магистраль» выступают компания «Синай Фалкон Лимитед» из ОАЭ (99,998%) и Владимир Маслов (0,002%). Гендиректор фирмы — Елена Зыкова.