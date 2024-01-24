Единую ипотеку для ИЖС планируют запустить к середине 2024 года

Единую ипотеку для индивидуального жилищного строительства планируют запустить в России к середине 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора Дом.РФ Алексея Ниденса.



«Сегодня эксперты рынка недвижимости строят прогнозы исходя из того, что 1 июля льготные ипотечные программы закончатся, — заявил он, — Мы предлагаем с 1 июля 2024 года реализовать единую ипотечную программу, которая будет отвечать принципам развития сегмента ИЖС».

По информации Ниденса, основные принципы программы будут сходны с семейной ипотекой. «Конкретные ее критерии пока обсуждаются с министерствами и ведомствами, в частности, они будут зависеть от суммы, которую госбюджет сможет направить на эту программу», — пояснил он.

Сейчас ИЖС может быть профинансировано в рамках «Льготной ипотеки», «Семейной ипотеки», ипотечных программ для IT-специалистов, жителей Дальнего Востока и Арктики.

В Калининградской области ИЖС, по словам риелторов, становится всё более востребованным. В октябре 2023 года в регионе произошёл резкий скачок выдачи ипотечных кредитов на эти цели. Тогда их объём вырос на 20% и составил рекордные 365 млн рублей. Доля ИЖС в общей структуре количества выданной ипотеки впервые достигла 13%. Всего за первые 10 месяцев 2023 года кредиты на индивидуальное жилищное строительство в Сбере в Калининградской области оформили более 600 раз на общую сумму более 2 млрд рублей. По данным областных властей, в регионе площадь строящегося индивидуального жилья практически равна площади жилья в возводимых многоквартирных домах.