Минстрой показал, как выглядит будущий корпус школы-интерната на ул. Крылова (фото)

Фото: министерство строительства Калининградской области

Техническая готовность нового учебного корпуса «Школы-интерната № 1» для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья на ул. Крылова в Калининграде составляет 60%. Ввести объект в эксплуатацию облвласти планируют в текущем году, сообщили в региональном минстрое.



Сейчас на объекте идут отделочные работы: шпаклёвка стен, облицовка, устройство керамических полов и подвесных потолков. Подрядчик монтирует дверные блоки, прокладывает системы вентиляции, канализации, отопления, водоснабжения и электроснабжения.

«Проект школы-интерната отличается высоким уровнем комфорта и безопасности для детей. Всё в здании продумано до мелочей, включая функциональность внутреннего пространства и благоустройство территории. Строительство ведётся в соответствии с высокими стандартами общественной и противопожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Здание рассчитано на 221 ученика. В нём предусмотрены три этажа и отдельно стоящая блочно-модульная котельная.

Строительство корпуса начали в 2022 году. На расширение интерната было выделено 547 млн рублей. Изначально работы планировали завершить до конца ноября 2023 года, а ввести объект в эксплуатацию — не позднее 1 марта 2024 года.