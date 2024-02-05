Власти меняют назначение участка под проект 26-этажного комплекса на Острове

Изображение из концепции, представленной в декабре 2023 года
Изображение из концепции, представленной в декабре 2023 года
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Региональные власти меняют назначение одного из двух земельных участков под строительство 26-этажного многофункционального центра на Острове в Калининграде. Для этого планируется подготовить изменения в Правила землепользования и застройки Калининграда. Соответствующий приказ областного министерства градостроительной политики опубликован на портале правовой информации.

Как указано в документе, для земельного участка с кадастровым номером 39:15:140502:194 на набережной Карбышева решили установить зону общественно-жилого назначения (ОЖ/26-о). По этому вопросу собираются провести общественные слушания. Сейчас территория площадью 3334 кв. м относится к зоне ОЖ/18-о, следует из документации к тендеру, который выиграл инвестор.

Второй участок под проект площадью 2408 кв. м (кадастровый номер 39:15:000000:19676) уже находится в зоне ОЖ/26-о. Подзоны 18-о и 26-о были установлены специально для территории Острова. Указанные в них числа соответствует предельной этажности зданий, отмечается в градостроительных документах. 

Застройщиком 26-этажного комплекса на пересечении набережной Карбышева и Солнечного бульвара выступает екатеринбургская компания «ЭкоЛайн». В октябре 2022 года ее дочерней структуре «СЗ „Эколайн-Калининград“» перешли по итогам конкурса, проведенного Корпорацией развития области, два земельных участка рядом со Второй эстакадой.

В декабре 2023-го градсовет одобрил концепцию комплекса со стилобатной и высотной частями. Внутри планируют обустроить 258 квартир с балконами или лоджиями, а также апартаменты и магазины.

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