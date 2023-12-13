Градсовет одобрил 26-этажный комплекс рядом со Второй эстакадой на Острове

На пересечении набережной Карбышева и Солнечного бульвара на Острове в Калининграде планируют построить 26-этажный многофункциональный центр. Проект комплекса рассмотрели в среду, 13 декабря, на заседании областного градсовета.

Земельный участок с кадастровым номером 39:15:000000:19676, на котором хотят построить центр, в октябре перешел по результатам торгов компании «СЗ „Эколайн-Калининград“». Как пояснил советник губернатора Вячеслав Генне, это совместный проект Корпорации развития и правительства Калининградской области. Его разработкой занимается компания «АР Проект» из Екатеринбурга.

Архитектор Павел Корепин во время презентации сообщил, что авторы «учли высотные доминанты по проекту планировки» и постарались создать единый градостроительный облик с запланированной рядом гостиницей, проект которой уже одобрен градосоветом.

Общая площадь комплекса составит 3492 м. Концепцией предусмотрены стилобатная и высотная части. Внутри планируют обустроить 258 квартир с балконами или лоджиями, а также апартаменты и магазины. «На последних этажах активно развиваются террасы, мы используем максимально видовые характеристики нашего комплекса», — пояснил докладчик. Проект также предполагает создание паркинга на 234 машиноместа на двух подземных и первом-втором этажах и открытую стоянку на 52 места.

Экспертам предложили на выбор два варианта фасадных решений. Один из них предполагает создание акцента на верхних этажах. «Создается своего рода корона на вершине», — пояснил архитектор.

Участники градсовета посоветовали проектировщикам обсудить с МЧС возможность обеспечения комплекса пожарной охраной с учетом его высоты. Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов также указал на то, что парковка выходит за границы землеотвода, и порекомендовал предусмотреть «какую-то транспортную безопасность» с учетом близости эстакады. В то же время чиновник сообщил, что архитектурный облик объекта не вызывает у него отторжения. «Здание становится доминантой, фиксирует целый градостроительный квартал в этой части», — отметил Анисимов.

Несколько участников градосовета отказалась давать оценку представленному проекту. Вместе с тем его сочли одобренным большинством голосов во втором варианте. Авторов попросили представить на согласование доработанные решения с учетом высказанных замечаний.

В конце ноября сообщалось, что проект строительства 26-этажного комплекса на Острове получил финансирование от банка «Дом.РФ» в размере 2,4 млрд рублей. Объект, который назвали «Форма воды», планируют завершить к 2027 году. Застройщиком выступает екатеринбургская компания «ЭкоЛайн», дочерней структурой которой является «СЗ „Эколайн-Калининград“».

Изображения из презентации, представленной на заседании градсовета 13 декабря