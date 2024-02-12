Посуточная аренда квартир за год подорожала в Калининграде на 18%

Все новости по теме: Недвижимость

Стоимость посуточной аренды квартир в Калининграде за год выросла на 18%, составив в среднем 2000 рублей в сутки. Такие данные приводит сервис «Авито Недвижимость».

Сутки проживания в загородном доме обходятся в феврале в среднем в 8000 рублей. За год услуга подорожала на 7%. Примерно в том же ценовом сегменте, по данным «Авито», находятся Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург.

В Москве аренда квартиры обходится в среднем в 3500 рублей, загородного дома — в 17 тыс. рублей.

Посуточную аренду квартир в Калининграде назвали одной из самых дешёвых в стране. По версии сервиса «Суточно.ру», за год она выросла на 11%, составив 2956 рублей в сутки.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter