Посуточная аренда квартир за год подорожала в Калининграде на 18%

Стоимость посуточной аренды квартир в Калининграде за год выросла на 18%, составив в среднем 2000 рублей в сутки. Такие данные приводит сервис «Авито Недвижимость».



Сутки проживания в загородном доме обходятся в феврале в среднем в 8000 рублей. За год услуга подорожала на 7%. Примерно в том же ценовом сегменте, по данным «Авито», находятся Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург.

В Москве аренда квартиры обходится в среднем в 3500 рублей, загородного дома — в 17 тыс. рублей.

Посуточную аренду квартир в Калининграде назвали одной из самых дешёвых в стране. По версии сервиса «Суточно.ру», за год она выросла на 11%, составив 2956 рублей в сутки.