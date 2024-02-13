За год студии в Калининграде подорожали на 43%

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За год студии в Калининграде подорожали на 43%. Сейчас средняя стоимость компактной квартиры составляет 4,1 млн рублей, сообщили в «Авито Недвижимости».

Цена квадратного метра в калининградских студиях достигла, по данным сервиса, 163 тыс. рублей. Доля таких квартир в структуре предложения в Калининграде составляет 4%. За год количество объявлений о продаже студий выросло на платформе в семь раз. Ими интересуются 2% посетителей сервиса, желающих купить квартиру в Калининграде.

Также в «Авито» отметили, что студии в новостройках Калининграда, Саратова, Челябинска и Симферополя покупают быстрее, чем в других городах.

«Рост доли студий в структуре предложения новостроек — устойчивый тренд последних лет. Такой подход к „нарезке“ помещений позволяет сдерживать средние цены на жильё и сохранять доступность объектов для россиян. Наши данные показывают, что такая стратегия застройщиков является оправданной. У студий самый короткий период жизни объявлений. Это значит, что их покупают быстрее, чем квартиры любого другого формата», — прокомментировал руководитель направления первичной недвижимости «Авито» Дмитрий Алексеев.

В начале 2024 года в регионе продолжили расти цены на недвижимость. По данным системы «Сбериндекс», основанным на фактических сделках, средняя стоимость «квадрата» в новостройках достигла 121 тыс. рублей, во вторичном жилье — 97 тыс.

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