Спрос на вторичном рынке жилья Калининграда за год сократился на 29%

За год спрос на вторичном рынке жилья Калининграда сократился на 29%. Данные за январь 2023 и 2024 годов сравнили аналитики «Авито Недвижимости».



За 12 месяцев количество объявлений о продаже квартир в старом фонде Калининграда сократилось на платформе на 8%. Квадратный метр подорожал на 4% до 108 тыс. рублей. За месяц цена выросла на 1%. Спрос в январе увеличился на 5%, предложение сократилось на 1%.

Средняя стоимость квартиры в старом фонде Калининграда составляет, по данным «Авито», 6 млн рублей. «Однушку» можно приобрести за 4,7 млн.

По данным системы «Сбериндекс», основанным на фактических сделках, средняя стоимость «квадрата» во «вторичке» в январе составляла в Калининграде 97 тыс. рублей.