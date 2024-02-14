Спрос на вторичном рынке жилья Калининграда за год сократился на 29%

Все новости по теме: Недвижимость

За год спрос на вторичном рынке жилья Калининграда сократился на 29%. Данные за январь 2023 и 2024 годов сравнили аналитики «Авито Недвижимости».

За 12 месяцев количество объявлений о продаже квартир в старом фонде Калининграда сократилось на платформе на 8%. Квадратный метр подорожал на 4% до 108 тыс. рублей. За месяц цена выросла на 1%. Спрос в январе увеличился на 5%, предложение сократилось на 1%.

Средняя стоимость квартиры в старом фонде Калининграда составляет, по данным «Авито», 6 млн рублей. «Однушку» можно приобрести за 4,7 млн.

По данным системы «Сбериндекс», основанным на фактических сделках, средняя стоимость «квадрата» во «вторичке» в январе составляла в Калининграде 97 тыс. рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter