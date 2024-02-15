Корпорация развития в третий раз выставляет на торги комплекс «Луизенберг» (фото)

Корпорация развития Калининградской области в третий раз выставляет на торги комплекс «Луизенберг», расположенный в посёлке Зелёный Бор Черняховского района.



Объявление о сборе заявок пресс-служба корпорации опубликовала в четверг, 15 февраля.

«Сегодня Луизенберг — это два отдельно стоящих кирпичных здания и земельный участок площадью 0,4 га, — говорится в объявлении. — По участку проложены мощеные дорожки, вдоль аллей растут красивые хвойники и старинные лиственные деревья. Территория комплекса очень живописна».

Уточняется, что в 2023 году был заказан проект консервации комплекса, и «документация подготовлена в полной мере. Стартовая цена комплекса составляет 6,5 млн рублей».

В апреле прошлого года вторая попытка найти инвестора закончилась неудачей — на торги не поступило ни одной заявки. Гендиректор корпорации Андрей Толмачев сообщал по этому поводу, что его специалисты «вернутся к глубокой точечной работе с потенциальными инвесторами по каждому из наших исторических объектов, начиная с комплекса „Луизенберг“ в посёлке Зелёный бор».

Впервые комплекс выставили на торги в январе 2023 года. Когда конкурс не состоялся, 6 марта был объявлен следующий, с той же начальной стоимостью.

Осенью 2022 года для комплекса в посёлке Зелёный бор была разработана концепция современного использования, проект реконструкции комплекса оценивался в 86 млн рублей.

Семинария для учителей в поселке Аугшткуммечен (позже его переименовали в Каралене, затем в Луизенберг, а ныне это Зеленый Бор) была основана в 1810 году самой королевой Луизой. Изначально преподавание в семинарии велось на литовском языке, позднее к нему добавили и немецкий. Комплекс из двух зданий, сохранившихся до наших дней, был построен в 1881-м.

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