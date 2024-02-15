Корпорация развития в третий раз выставляет на торги комплекс «Луизенберг» (фото)

Корпорация развития Калининградской области в третий раз выставляет на торги комплекс «Луизенберг», расположенный в посёлке Зелёный Бор Черняховского района.
Объявление о сборе заявок пресс-служба корпорации опубликовала в четверг, 15 февраля.
«Сегодня Луизенберг — это два отдельно стоящих кирпичных здания и земельный участок площадью 0,4 га, — говорится в объявлении. — По участку проложены мощеные дорожки, вдоль аллей растут красивые хвойники и старинные лиственные деревья. Территория комплекса очень живописна».
Уточняется, что в 2023 году был заказан проект консервации комплекса, и «документация подготовлена в полной мере. Стартовая цена комплекса составляет 6,5 млн рублей».
В апреле прошлого года вторая попытка найти инвестора закончилась неудачей — на торги не поступило ни одной заявки. Гендиректор корпорации Андрей Толмачев сообщал по этому поводу, что его специалисты «вернутся к глубокой точечной работе с потенциальными инвесторами по каждому из наших исторических объектов, начиная с комплекса „Луизенберг“ в посёлке Зелёный бор».
Впервые комплекс выставили на торги в январе 2023 года. Когда конкурс не состоялся, 6 марта был объявлен следующий, с той же начальной стоимостью.
Осенью 2022 года для комплекса в посёлке Зелёный бор была разработана концепция современного использования, проект реконструкции комплекса оценивался в 86 млн рублей.
Семинария для учителей в поселке Аугшткуммечен (позже его переименовали в Каралене, затем в Луизенберг, а ныне это Зеленый Бор) была основана в 1810 году самой королевой Луизой. Изначально преподавание в семинарии велось на литовском языке, позднее к нему добавили и немецкий. Комплекс из двух зданий, сохранившихся до наших дней, был построен в 1881-м.
«Печальная история»: власти ищут инвестора для разрушающейся семинарии «Каралене»В 1924 году семинарию закрыли, а здания отдали под дом престарелых. В послевоенные годы эта территория использовалась под воинские склады. После того, как воинская часть покинула комплекс, часть зданий разобрали на кирпич, уцелели только две постройки. Более 10 лет они никак не использовались. Однако эксперты НПЦ по охране памятников отметили, что они находятся в удовлетворительном состоянии.