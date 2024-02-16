За пять лет аренда квартир в Калининграде подорожала на 59%

Аренда однокомнатных квартир в Калининграде за пять лет подорожала на 59%. Как изменились цены в этом сегменте рынка с зимы 2018-2019 годов до настоящего времени, изучили эксперты «Циан».



5 лет назад «однушку» в Калининграде можно было снять за 15 тыс. рублей в месяц. Зимой 2023-2024 годов за услугу отдают 23,9 тыс.

В целом по стране цены выросли на 56%. Минимальный рост (до 20%) зафиксирован в Вологде, Севастополе, Нижневартовске, Симферополе и Пензе. Сильнее всего увеличились ставки аренды в Норильске, Смоленске, Нижнекамске, Балаково, Кисловодске и Дзержинске. Там услуга подорожала более чем в 2 раза. Подешевела аренда однокомнатных квартир только в одном городе из выборки «Циан» — в Керчи. 5 лет назад за услугу там отдавали 17,2 тыс. рублей в месяц, в настоящее время — 16,7 тыс. В Москве проживание в съёмной «однушке» 5 лет назад обходилось в среднем в 37,8 тыс. рублей, сейчас — 55,7 тыс.

«Динамика спроса и цен на рынках новостроек и вторички сказывается на популярности рынка аренды, т.к. сегменты тесно связаны. Например, ужесточение ипотечных условий в 2023 году привело к тому, что некоторые потенциальные покупатели решили временно снимать жильё, а не покупать его. Рост активности, в свою очередь, привёл к увеличению арендных ставок до рекордно высоких уровней», — прокомментировала эксперт «Циан» Елена Лапшина.

В IV квартале 2023 года в Калининграде на 17% увеличилось предложение в сегменте долгосрочной аренды квартир. Спрос на услугу снизился на 3%, цена выросла на 9%.