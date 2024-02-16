ЦБ: в 2023 году средняя сумма ипотеки в регионе выросла до 3,5 млн рублей

В 2023 году средняя сумма ипотеки в Калининградской области выросла на 100 тысяч рублей и составила 3,5 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу, 16 февраля, пресс-служба регионального отделения Центробанка.



Согласно этим данным, в декабре средний срок ипотеки составлял 25 лет, средняя ставка — 7,59% годовых. За год жителям области выдали почти 14 тысяч таких кредитов на общую сумму 48,9 млрд рублей.

Весь портфель розничных кредитов, предоставленных калининградцам в 2023 году, составил 217,1 млрд рублей. Это на 21% больше, чем годом ранее.

«Темпы прироста ипотечного портфеля в регионе были выше, чем по потребительским кредитам. Прирост портфеля ИЖК (ипотечных жилищных кредитов, — прим. „Нового Калининграда“) за 2023 год составил 32%, тогда как по потребительским кредитам — 12%», — отметил управляющий региональным отделением Центробанка Евгений Малый.

Ранее Объединенное кредитное бюро сообщало, что в декабре средний чек по ипотеке достиг в Калининградской области исторического максимума и составил 4,2 млн рублей. В среднем по стране показатель также достиг исторического максимума: 4,45 млн.