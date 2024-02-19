«Авито»: Калининград вошёл в число городов, где сложно арендовать студию

Все новости по теме: Недвижимость

Калининград вошёл в число городов, в которых сложно арендовать студию. Доля компактных квартир в структуре предложения составляет 4%, сообщила пресс-служба «Авито Недвижимости».

Сдавать студии в аренду калининградцы за год стали на 16% реже. Спрос на услугу за тот же период вырос на 1%. Студию в среднем хотят арендовать 3% пользователей «Авито», находящихся в поиске съёмного жилья в Калининграде. Месяц проживания в такой квартире обходится в среднем в 20,5 тыс. рублей. За год цена выросла на 14%.

В целом по стране спрос на аренду студий за год увеличился на 19%. При этом предложение снизилось на 8%. На этом фоне услуга подорожала в среднем на 14%. Месяц проживания в московской студии обходится сейчас в среднем в 57 тыс. рублей. За год аренда компактных квартир в столице выросла в цене почти на треть.

Аренда однокомнатных квартир в Калининграде за пять лет подорожала на 59%. 5 лет назад «однушку» можно было снять за 15 тыс. рублей в месяц. Зимой 2023-2024 годов за услугу отдают в среднем 23,9 тыс.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter