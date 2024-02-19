«Авито»: Калининград вошёл в число городов, где сложно арендовать студию

Калининград вошёл в число городов, в которых сложно арендовать студию. Доля компактных квартир в структуре предложения составляет 4%, сообщила пресс-служба «Авито Недвижимости».



Сдавать студии в аренду калининградцы за год стали на 16% реже. Спрос на услугу за тот же период вырос на 1%. Студию в среднем хотят арендовать 3% пользователей «Авито», находящихся в поиске съёмного жилья в Калининграде. Месяц проживания в такой квартире обходится в среднем в 20,5 тыс. рублей. За год цена выросла на 14%.

В целом по стране спрос на аренду студий за год увеличился на 19%. При этом предложение снизилось на 8%. На этом фоне услуга подорожала в среднем на 14%. Месяц проживания в московской студии обходится сейчас в среднем в 57 тыс. рублей. За год аренда компактных квартир в столице выросла в цене почти на треть.

Аренда однокомнатных квартир в Калининграде за пять лет подорожала на 59%. 5 лет назад «однушку» можно было снять за 15 тыс. рублей в месяц. Зимой 2023-2024 годов за услугу отдают в среднем 23,9 тыс.