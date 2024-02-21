Горвласти пообещали выяснить, как в расселенном аварийном доме появилось кафе (фото)

Власти Калининграда намерены проверить, как в расселенном многоквартирном доме появилось кафе. Речь идет о трехэтажном здании довоенной постройки, расположенном по адресу ул. Галицкого, дом № 36А (соседний дом № 36Б был «приговорен» к демонтажу еще в 2010 году как аварийный).



«Дом признавался аварийным, были заключения по признанию непригодными жилых помещений, — пояснила „Новому Калининграду“ глава администрации города Елена Дятлова. — Мы отправим туда наш комитет муниципального контроля. Если наших компетенций не хватит, обратимся к Елене Борисовне Серой и министерству регионального контроля, там смогут дать такого рода оценку».

Администратор заведения «Rock Wheels», работающего второй год на первом этаже расселенного дома, пояснил, что точка открылась после оформления договора аренды. Сотрудник также пояснил по телефону, что в курсе ситуации с расселением дома некоторое время назад.

Фото предоставлено очевидцем

«Помещение сдавалось в аренду. Как так вышло, это уже не ко мне вопрос, а к арендодателю, — сообщил администратор. — Но связаться с ним очень сложно — у нас связь через еще одного человека, который сейчас не в России находится. Как называется компания, у которой мы арендуем помещение, не могу сказать — договора аренды у меня сейчас на руках нет, и мы давно его заключали. Мы на этой точке второй год работаем».

Кроме кафе помещения дома (в противоположном крыле) занимает также шиномонтаж. Внутри дома № 36А можно увидеть табличку со слайдом, изображающим будущую застройку территории. Самого расселенного дома на нем нет, зато вместо него стоят два здания в 4 и 5 этажей с застекленными мансардными надстройками, которые на третьем этапе строительства предполагается соединить пристройкой.

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