В Корпорации развития отказались сообщать о планах на проданную виллу «Порр»

В Корпорации развития Калининградской области отказались сообщать о планах инвестора на виллу «Порр» в поселке Приморск Балтийского округа. В организации сослались на собственное положение о защите конфиденциальной информации и коммерческой тайны. Ответ на соответствующий запрос «Нового Калининграда» за подписью гендиректора корпорации Андрея Толмачева поступил в редакцию в понедельник, 26 февраля.



За информацией о целях приобретения виллы и земельного участка, на котором она расположена, проекте и сроках его реализации бывший владелец виллы рекомендовал обратиться непосредственно к инвестору. В феврале историческое строение приобрела структура холдинга GS Group, который специализируется на разработке и производстве потребительской электроники. Как писал ранее «Новый Калининград», в компании отказались раскрывать планы на этот объект, заявив, что опубликуют информацию, «когда придет время».

Владельцем виллы «Порр» и земельного участка под ней стала компания «Консалт-Технология». Имущественный комплекс продали за 30,9 млн рублей. При этом кадастровая стоимость недвижимости составляет 44,4 млн рублей. Аукцион проводила Корпорация развития Калининградской области, в собственности которой находился исторической объект.

Глава администрации Балтийского округа Сергей Мельников ранее сообщал, что историческое здание планируют восстановить к 2027 году. «Это рекреационная зона, хороший объект, и это будет такая точка притяжения. Все там будет великолепно. Я думаю, три-четыре года, горизонт 2027 года, и мы увидим там великолепный объект», — заявлял чиновник.

Вилла была построена в 1905 году предпринимателем и владельцем крупной деревообрабатывающей фабрики Антоном Вильгельмом Порром. Здание находится в старом парке на берегу Калининградского залива, оно признано объектом культурного наследия регионального значения.