За пять лет цены на вторичное жильё в Калининграде выросли более чем вдвое

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Стоимость квадратного метра во вторичном жилье в Калининграде за пять лет выросла на 108%. Такие данные приводит пресс-служба сервиса «Циан».

Зимой 2018 — 2019 годов «квадрат» во «вторичке» оценивался в среднем в 61,4 тыс. рублей, в настоящее время его стоимость выросла более чем в два раза, достигнув 127,7 тыс.

За пять лет рост цен на квартиры в старом фонде зафиксирован во всех 166 городах, принимавших участие в исследовании «Циан». Среди городов-миллионников максимальные темпы роста зафиксированы в Челябинске и Омске (в 2,3 раза), минимальные — в Москве (+36%). Квадратный метр в столичном старом фонде сегодня оценивается в среднем в 336,1 тыс. рублей.

За год спрос на вторичном рынке жилья Калининграда сократился на 29%. Средняя стоимость квартиры в старом фонде составляет 6 млн рублей. «Однушку» можно приобрести за 4,7 млн.

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