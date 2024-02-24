В Калининградской области в 2023 году ввели 1,2 млн кв. метров жилья

В 2023 году в Калининградской области ввели 1,217 млн кв. метров жилья. Данные опубликовала пресс-служба Минстроя России в субботу, 24 февраля.



585 тыс. кв. метров жилья ввели в индивидуальных жилых строениях, 632 тыс. кв. метров — в многоквартирных домах. «32,6 тыс. семей улучшили жилищные условия, — говорится в сообщении Минстроя, — За январь этого года суммарный ввод жилья составил 139,1 тыс. кв. м».

В начале 2024 года Калининград занял 19 место в рейтинге городов России по вводу жилья. В настоящее время в Калининграде на каждого жителя приходится 1,46 кв. метра общей площади строящихся квартир. По итогам 2022 года Калининград занимал в рейтинге 8 позицию. Всего было введено 548,7 тыс. кв. м жилья, что на 9,2% ниже, чем в 2021 году.