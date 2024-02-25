В регионе снизилось количество сделок по долевому строительству жилья

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В Калининградской области за последние два года уменьшилось количество сделок по приобретению жилья на условиях участия в долевом строительстве. Об этом свидетельствует исследование, проведенное специалистами сервиса «Циан».

По данным аналитиков, в 2023 году в регионе было заключено 9732 договора долевого участия. Это на 21% меньше, чем в 2021 году. Калининградская область оказалась в числе 18-ти субъектов РФ, где зафиксировано снижение количества таких сделок за два года.

В целом по России, напротив, фиксируется положительная динамика. В 2023 году в стране было заключено чуть больше миллиона договоров долевого участия. По сравнению с 2021 годом показатель увеличился на 12%.

Больше половины от общего количества договоров приходится на десять регионов, лидирующих по количеству сделок на первичном рынке жилья. Это Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская, Тюменская, Ростовская, Ленинградская области и Татарстан. Доля сделок с открытием эскроу-счетов составила в прошлом году 93%.

В 2023 в Калининградской области зафиксировано снижение объёмов ввода жилья. По данным Минстроя РФ, в регионе было введено 1,217 млн квадратных метров. По сравнению с 2022 годом показатель снизился более чем на 100 тысяч «квадратов».

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